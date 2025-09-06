Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont quitté le rassemblement de l’équipe de France après leur blessure contre l’Ukraine (2-0). Didier Deschamps a décidé de rappeler Kingsley Coman, un an après.

Mardi, l’équipe de France accueillera l’Islande pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un adversaire qui a pris les commandes du groupe après son succès 5-0 sur l’Azerbaïdjan. Pour cette affiche, qui aura lieu au Parc des Princes, Didier Deschamps sera privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux Parisiens se sont blessés face à l’Ukraine (2-0) vendredi, le premier à la cuisse, le second à la cheville. Ils ont quitté le rassemblement tricolore pour passer des examens avec le staff médical du PSG avant d’entamer leurs soins.

Coman n’a plus joué en bleu depuis un an

Pour les remplacer, le sélectionneur a décidé de ne convoquer qu’un seul joueur et c’est une surprise : Kingsley Coman. Cela fait un an que l’ailier droit n’a plus été appelé chez les Bleus. Et pour cause, non seulement il a été régulièrement blessé mais, en plus, il a déçu sur le terrain. Au point, d’ailleurs, qu’il n’a pas été retenu par le Bayern Munich cet été. Il a rebondi à Al-Nassr et c’est, là aussi, assez surprenant que Deschamps convoque un joueur évoluant en Arabie saoudite.

La dernière sélection de Kingsley Coman remonte au 14 novembre 2024, lors du honteux France-Israël (0-0, que les autorités avaient voulu maintenir à tout prix au Stade de France mais dans une ambiance de guerre civile, avec un public limité à 20.000 spectateurs et des policiers aussi nombreux que le public afin d’assurer la sécurité des visiteurs tout en muselant la contestation pro-palestinienne…