Les infos du jour : Deschamps va innover contre l’Islande, la tension monte entre le PSG et la FFF, l’OM a tenté Malcom

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 8 septembre 2025.

La grosse info : vers une compo surprise des Bleus contre l’Islande

Didier Deschamps a fait ses choix pour le match France-Islande demain soir.

France – Islande : la compo probable des Bleus dévoilée, avec des surprises

Équipe de France vs PSG : la réponse musclée de Deschamps sur la gestion des blessures

PSG – Équipe de France : les dessous du clash sur la blessure d’Ousmane Dembélé

Equipe de France : le PSG et le Real Madrid unis face au staff de Deschamps ?

PSG : Dugarry se paye Al-Khelaïfi, Rothen charge Dembélé !

Mais aussi…

Le PSG accélère pour prolonger Bradley Barcola !

OM Mercato : Benatia voulait faire venir un ancien crack des Girondins !

OM Mercato : on sait pourquoi le transfert de Maupay au RC Lens a capoté

OM Mercato : le terrible désaveu de Fenerbahçe à Cengiz Under

OM : Canal+ dévoile une bande-annonce fracassante pour le retour en Ligue des champions !

Mercato : après l’Iran, Ben Yedder signe en Turquie (officiel)

OL Mercato : Patouillet file en Arabie saoudite, les dessous du deal révélés

OL, Botafogo, Textor… Plongée dans le conflit interne qui menace Eagle (1/2)

ASSE Mercato : Moustapha Bayal a des pépites à présenter aux Verts !

ASSE Mercato : pistée par Salzbourg, la dernière trouvaille des Verts harangue déjà les supporters !

ASSE : les Socios Verts touchent au but !

LOSC Mercato : le splendide but d’Igamane avec le Maroc en vidéo

Real Madrid : Carlo Ancelotti fait enrager le FC Barcelone, un scandale dénoncé !

Real Madrid : Xabi Alonso déjà récompensé

FC Barcelone : Marcus Rashford, déjà l’erreur de casting ?

Raphinha furieux contre Disneyland Paris : le parc réagit et promet une surprise à son fils

Lamine Yamal fait taire les rumeurs de séparation avec Nicki Nicole !

Lamine Yamal égare son passeport lors d’une soirée historique