Priorité de l’OM en défense avant que le Club Bruges ne fasse monter les enchères, l’Equatorien Joel Ordonez serait désormais ciblé par l’Inter Milan.

Dans l’une de ses dernières vidéos, Romain Molina a expliqué comment les dirigeants du Club Bruges avaient fait tourner en bourrique Medhi Benatia et Pablo Longoria au sujet de Joel Ordonez. L’OM avait fait du défenseur équatorien sa priorité pour renforcer son axe. Il a fait des offres plutôt basses pour entamer les négociations avant de monter aux 35 M€ réclamés par les Belges, voyant leur inflexibilité. Sauf que ceux-ci ont alors monté la jauge jusqu’à 45 M€.

L’Inter Milan le veut pour la saison prochaine

La réalité, selon Molina, c’est que Bruges attendait une offre saoudienne vertigineuse pour vendre son joueur. Mais celle-ci n’est pas venue et l’OM est passé à autre chose avec les recrutements de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Quant à Ordonez, qui avait mis la pression pour partir, manquant notamment les tours préliminaires de Champions League, il est le cocu de l’histoire puisqu’il a dû rester à Bruges alors qu’il s’était mis d’accord avec l’OM.

Mais cette situation frustrante pour lui ne devrait pas s’étirer au-delà de la saison. Non pas que l’OM reviendra à la charge en juin 2026. Avec Balerdi, Egan-Riley, Medina, Aguerd et Pavard, le club phocéen est bien pourvu en défenseurs centraux. Selon Fabrizio Romano, c’est l’Inter Milan qui aurait coché le nom de l’Equatorien sur ses tablettes pour la saison prochaine. A voir si Bruges se montrera aussi dur en négociations dans un an…