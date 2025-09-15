A seulement 31 ans, et après sept saisons plombées par des blessures récurrentes aux genoux, Samuel Umtiti a décidé d’arrêter les frais. Il vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite.

C’était attendu depuis plusieurs jours, dans la mesure où il avait fait savoir que s’il ne retrouvait pas de club avant la fin des différents marchés des transferts, il prendrait sa retraite : Samuel Umtiti vient d’annoncer qu’il en avait fini avec sa carrière de footballeur. A seulement 31 ans, le défenseur central a été contraint à cette décision douloureuse par des soucis récurrents aux genoux qui ont refroidi tous ses prétendants.

Il y a eu un avant et un après Coupe du monde 2018

Formé à l’Olympique Lyonnais, avec qui il a joué en professionnels de 2012 à 2016, Umtiti a ensuite pris la direction de Barcelone. D’abord titulaire chez les Blaugranas, jusqu’à la Coupe du monde 2018, qui a marqué un tournant dans sa carrière, il est ensuite allé de blessures en rechutes avec de longues périodes d’indisponibilités dues à des opérations. Prêté à Lecce en 2022-23, il a ensuite été transféré à Lille, où il est resté deux saisons en jouant seulement 13 matches. Même s’il se disait prêt pour un dernier challenge, personne n’a été convaincu…

Samuel Umtiti restera pour l’éternité l’un des vainqueurs de la Coupe du monde 2018, sacre auquel il a grandement contribué en étant titulaire à tous les matches (sauf le troisième de poules contre le Danemark) et en marquant l’unique but de la demi-finale contre la Belgique (1-0), avec une célébration gravée dans les mémoires.