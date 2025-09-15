La chaîne de la LFP, Ligue 1+, a annoncé avoir atteint le million d’abonnés. Mais pour Romain Molina, il en faudra six ou sept fois plus pour atteindre les montants de droits TV des années précédentes.

Aux alentours de 19h15, Ligue 1+ a publié un tweet pour annoncer la bonne nouvelle : la chaîne diffusant 8 des 9 matches de L1 à chaque journée a atteint le million d’abonnés. C’est un petit exploit vu qu’elle n’existe que depuis deux mois ! Et c’est presque deux fois plus que DAZN la saison dernière, ce qui en est un autre. Mais moins d’un quart d’heure après, Romain Molina calmait tout le monde en écrivant sur X : « C’est bien, il ne manque que 5 ou 6 millions d’abonnés pour les clubs puissent retrouver des droits TV à ceux d’il y a quelques années ».

Même à un million d’abonnés, les droits TV restent légers

Dans une précédente vidéo, l’insider avait expliqué qu’à cause des frais de fonctionnement, Ligue 1+ ne pourrait offrir des montants de droits TV dignes de ceux des années passées. Et qu’il faudrait donc atteindre la barre des six ou sept millions d’abonnés pour espérer revenir au demi-milliards que se partageaient les écuries de l’élite auparavant.

Mais il n’empêche que Ligue 1+ est sur la bonne voie. Elle a su fidéliser les supporters français, ce que n’avait pas réussi à faire DAZN.