Un simple déplacement à Saint-Étienne pour assister au match contre l’ASSE a viré au véritable scandale pour les supporters grenoblois. Les Red Kaos 1994 dénoncent des conditions jugées humiliantes et violentes lors de leur venue dans le Forez.

Si l’ASSE reste solide leader de Ligue 2, un scandale est passé sous silence en ce début de saison. Celui-ci aurait eu lieu lors de la réception de Grenoble. Selon les témoignages relayés par Peuple Vert, après plusieurs contrôles classiques, une troisième fouille imposée par la SIR (Section d’Intervention Rapide) a provoqué une vive colère parmi les supporters. L’un d’eux affirme avoir été victime d’une fouille « manifestement abusive », évoquant des attouchements déplacés de la part d’un agent.

La situation a dégénéré lorsque le responsable du groupe, intervenu pour calmer les tensions, a été projeté violemment au sol puis roué de coups. Il a été transféré au CHU où il a reçu une ITT de 7 jours pour plusieurs contusions et une atteinte à la colonne vertébrale.

Les Red Kaos 1994 dénoncent une violence « totalement disproportionnée » et appellent les instances à enquêter. Ce déplacement laisse un goût amer et risque de raviver les tensions entre supporters et forces de l’ordre dans le football français. Reste à savoir si ces tristes événements auront des suites…