Ce mercredi, le Paris Saint-Germain recevra l’Atalanta Bergame lors de la première journée de Ligue des Champions (21h) au Parc des Princes. Des nouvelles des blessés sont tombées.

On commence à y voir plus clair sur le groupe du PSG qui sera amené à recevoir l’Atalanta Bergame lors de la première journée de Ligue des Champions, demain, au Parc des Princes (21h). Sorti après une gêne à la cheville, Kang-in Lee s’est entraîné avec le groupe de Luis Enrique dans la matinée.

Optimisme pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, lui, s’est entraîné en salle après un coup au mollet. Le PSG se montre néanmoins optimiste quant à sa participation pour la rencontre de ce mercredi soir face aux Bergamasques. De leur côté, Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins. Quant à Lucas Beraldo, il est résté en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche.