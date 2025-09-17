La Ligue des Champions ne pouvait rêver d’une soirée plus explosive. L’Olympique de Marseille, pourtant dominateur par séquences, s’est incliné 2-1 sur la pelouse d’un Real Madrid sauvé par deux pénaltys de Kylian Mbappé. Mais c’est le second coup de sifflet, pour une main de Facundo Medina, qui embrase la planète foot ce mercredi matin…

Un second pénalty qui fait polémique

Tout bascule dans les ultimes minutes : alors que Marseille résiste, l’arbitre désigne le point de pénalty après une intervention litigieuse de Medina, accusé d’une main jugée involontaire. Kylian Mbappé ne tremble pas, le Real prend l’avantage… et les débats explosent.

Pour beaucoup, la décision paraît à la fois sévère et incompréhensible. L’OM était en supériorité numérique suite à l’expulsion de Carvajal et pouvait espérer un meilleur résultat, mais voit tous ses efforts anéantis par une interprétation de la règle que certains qualifient d’absurde. En quelques instants, la tension monte d’un cran sur la scène européenne.

Roberto De Zerbi dit que c’est honteux !

Du côté de Marseille, la colère gronde. Roberto De Zerbi, très remonté après la rencontre, ne mâche pas ses mots : « Il n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens ! »

Le directeur sportif Medhi Benatia embraye sur le même ton :

« C’est toujours compliqué de perdre sur des penaltys… le deuxième, je trouve qu’il est très sévère. Il tacle, touche le ballon avec le pied, puis après avec le bras. »

Même choc chez Samir Nasri, consultant marqué par la décision, au micro :

« Pour moi, il n’y a jamais penalty. Il tacle, c’est sa main, on ne siffle pas pour ça… »

« J’aimerais écouter les explications de l’arbitre, savoir pourquoi il a sifflé. »

Du côté du Real Madrid, le discours est plus nuancé, mais on sent la gêne. Kylian Mbappé, auteur du doublé décisif, souffle :

« C’est compliqué, la règle de la main est très complexe. Pour moi c’est penalty, mais je comprends que certains ne le voient pas comme ça. On est tous perdus avec cette règle… Ils disent penalty, je tire. C’est tout. »

Tout le monde est unanime : Le penalty n’aurait jamais dû exister…

Le sifflet de l’arbitre fait ressurgir un vieux serpent de mer : le flou autour de la main dans la surface. Les consultants et anciens arbitres s’écharpent.

Côté français, Saïd Ennjimi s’insurge :

« Ce pénalty est extrêmement sévère… Les arbitres se sont trompés, la VAR aurait dû intervenir. »

En Espagne aussi, la décision reste incomprise :

Alfonso Pérez Burrull : « Le joueur s’est jeté au sol, action naturelle. Son bras ne pouvait pas éviter le ballon. Ce n’est pas un penalty. »

: « Le joueur s’est jeté au sol, action naturelle. Son bras ne pouvait pas éviter le ballon. Ce n’est pas un penalty. » Antonio Mateu Lahoz : « Le bras est en position naturelle. On ne peut rien faire, sinon les risques de blessures seraient monstrueux. »

Et vous, pensez-vous que l’OM a été floué ou s’agit-il simplement du nouveau visage de l’arbitrage en Ligue des Champions ?