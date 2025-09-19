Si Cris espère encore un retour de Juninho dans le monde du football, lui a fait un pas de côté, tournant la page du football professionnel pour se consacrer pleinement à sa famille.

Juninho : un choix de vie loin des projecteurs du football

Selon Cris, l’ex-maestro lyonnais s’épanouit désormais auprès de ses trois filles. « Il ne parle pas de revenir dans le monde pro, il préfère profiter des siens, c’est beau à voir », souffle-t-il avec émotion.

Malgré la discrétion de Juninho, l’attachement des supporters reste intact, alimenté par son aura unique et ses exploits passés en Ligue 1. Cris ne tarit pas d’éloges sur la connaissance du jeu de son ancien coéquipier, convaincu qu’il serait un jour un entraîneur brillant, si l’appel du banc venait à se faire entendre.