Scènes tendues avant la ligue des champions à madrid

À quelques heures du coup d’envoi tant attendu entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Madrid s’est transformée en théâtre de tensions inattendues. En marge du match, un imposant cortège de 4 000 supporters marseillais a défilé dans les rues de la capitale espagnole pour célébrer leur équipe, dans une ambiance d’abord festive et familiale. Mais la fête a rapidement été ternie par des incidents entre la police espagnole et les fans phocéens. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, témoigne de la violence de la scène : on y aperçoit l’influenceur marseillais Bengous, figure emblématique des supporters de l’OM, pris à partie et frappé à deux reprises par des membres de la Guardia Civil.

Bengous touché au cœur du cortège marseillais

Présent pour vivre ce déplacement majeur, Bengous participait au rassemblement entouré de ses proches, enfants, femmes et pères de famille. Dans ce climat qu’il décrit lui-même comme pacifique, il raconte avoir soudain été visé sans justification. « Je ne comprends pas pourquoi une telle réaction de la police », lâche-t-il, encore marqué, au micro dans la foulée de l’incident. Entre chevaux et matraques, la tension a grimpé d’un coup, rompant la camaraderie du cortège. De nombreux témoins restent choqués par ce basculement inattendu, qui relance le débat sur la gestion policière des foules lors des grands événements sportifs.

« Rien n’arrêtera ma passion pour l’om » : les mots forts de bengous

Quelques heures après les faits, Bengous a tenu à s’exprimer publiquement, visiblement blessé mais résolument fidèle à l’OM : « Tout s’est très bien passé jusqu’au chemin du stade. Je participais avec mon club, mes supporters, avec la famille. J’ai été pris à partie sans aucune raison… », explique-t-il, peinant à cacher son émotion. Face à la brutalité des policiers, il insiste sur la dimension humaine du rassemblement : « Dans le cortège il y avait des enfants, des femmes, des pères de famille… et malgré ça, la police tapait sans chercher à comprendre. » Malgré les coups, l’influenceur se veut combatif, affirmant que sa passion pour l’OM restera intacte, quelles que soient les épreuves. Une déclaration déjà reprise en écho par une large partie de la communauté marseillaise.

Une incompréhension partagée par les supporters phocéens

L’incident choque bien au-delà du cercle des supporters proches de Bengous. Nombreux sont ceux, à Marseille et ailleurs, à avoir fait part de leur colère et de leur incompréhension sur les réseaux sociaux. Cet événement vient ternir l’image de ce déplacement hors norme, pourtant placé sous le signe de l’unité et de la convivialité. Sur les tribunes comme sur les réseaux, le soutien à Bengous est massif, donnant à l’affaire une ampleur inattendue alors que l’OM continue de vibrer pour ses grandes soirées européennes.