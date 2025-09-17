FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : nouveau rebondissement dans l’affaire Sala

Des supporters du FC Nantes brandissant le maillot d'Emiliano Sala.
Raphaël Nouet
17 septembre 2025

Une audience prévue le 22 septembre au tribunal de commerce de Nantes concernant le conflit qui oppose le FC Nantes à Cardiff City a été reportée à décembre à la demande des Canaris.

Cela fait déjà six ans et demi qu’Emiliano Sala est décédé mais le FC Nantes et Cardiff City continuent de se déchirer concernant la responsabilité de ce drame. L’AFP nous apprend ce mercredi que l’audience prévue le 22 septembre au tribunal de commerce de Nantes a été renvoyée au 8 décembre, à la demande de la Maison Jaune. « Une communication tardive, en plein mois d’août, de nouvelles conclusions et pièces de Cardiff a légitimement conduit le FC Nantes à demander à y répondre, de sorte que le dossier n’est pas en l’état d’être plaidé à l’audience du 22 septembre prochain », a fait savoir l’entourage du FC Nantes à l’AFP.

Cardiff doit toujours payer 11 M€… mais en réclame 120 !

Dans un communiqué, le club gallois a regretté « la posture du FC Nantes. Six ans après le drame qui a coûté la vie à Emiliano Sala, le FC Nantes doit répondre de ses actes, pour le monde du football tout comme pour les proches du joueur ». Cardiff continue de refuser de payer les 11 M€ restants du transfert de 17 M€. Et ce alors que la FIFA lui a ordonné de s’acquitter de sa dette. Mais les Bluebirds estiment que si le transfert était bien acté au moment du décès de l’attaquant argentin, comme l’affirme la FIFA, alors c’est au FC Nantes de payer car c’est lui qui a commandité le vol. Et Cardiff a estimé le préjudice total de la disparition de Sala à 120 M€…

Devant des sommes aussi considérables, on comprend mieux que les deux clubs n’hésitent pas à demander régulièrement des reports d’audition pour bien finaliser leurs dossiers. Mais on peut regretter le fait que le pauvre Emiliano Sala ne puisse reposer en paix et voit son nom ressortir à intervalles réguliers…

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Luis Enrique lors du match entre le PSG et le RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compos sont tombées, Kvaratskhelia en sera !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi discutant avec l'arbitre du match entre le Real Madrid et l'OM.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG repart en conquête, l’OM se sent floué, le RC Lens en deuil

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match sur la pelouse du Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Ligue 1...

RC Lens : le club passe à l’attaque après les violences sur ses supporters au Parc

Par Raphaël Nouet
Trent Alexander-Arnold au moment de sa blessure, lors de Real Madrid-OM.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Alexander-Arnold, il est terrible

Par Raphaël Nouet
Les supporters du PSG lors du match face au RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : il y a eu de la casse dans la capitale !

Par Raphaël Nouet
Dejan Milovanovic lors d'un match amical entre Boulogne et le RC Lens, en juillet 2009.
Ligue 1...

RC Lens : Wallemme affiche un grand regret concernant Milovanovic

Par Raphaël Nouet
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Luis Enrique lors de Toulouse-PSG.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique vise un joueur du FC Barcelone et une cible du Real Madrid !

Par Raphaël Nouet
Des supporters du FC Nantes brandissant le maillot d'Emiliano Sala.
FC Nantes...

FC Nantes : nouveau rebondissement dans l’affaire Sala

Par Raphaël Nouet
Quentin Merlin et Valentin Rongier le jour de leur présentation au Stade Rennais.
FC Nantes...

Le Stade Rennais provoque le FC Nantes avec Merlin et Rongier avant le derby

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs de l'ASSE après leur victoire à Clermont samedi dernier.
ASSE...

ASSE : les vidéos de la séance de dédicaces des Verts

Par Raphaël Nouet
Le Ballon d'Or 2004, remporté par Andriy Shevchenko.
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone : le Qatar influence l’élection du Ballon d’Or !

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma en conférence de presse avant l'entrée en lice de Manchester City en Champions League.
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma réécrit déjà l’histoire de son départ !

Par Raphaël Nouet
Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !
Ligue des champions...

Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
Ligue 1...

OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !

Par Louis Chrestian
PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !

Par Louis Chrestian
ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?

Par Louis Chrestian
PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia
Ligue des champions...

PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian
RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans
RC Lens...

RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans

Par Louis Chrestian
OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !
Ligue 1...

OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !

Par Louis Chrestian
Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !
FC Nantes...

Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !

Par Louis Chrestian
Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !
OM...

Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !

Par Louis Chrestian
La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !
ASSE...

La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet