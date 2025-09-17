Une audience prévue le 22 septembre au tribunal de commerce de Nantes concernant le conflit qui oppose le FC Nantes à Cardiff City a été reportée à décembre à la demande des Canaris.

Cela fait déjà six ans et demi qu’Emiliano Sala est décédé mais le FC Nantes et Cardiff City continuent de se déchirer concernant la responsabilité de ce drame. L’AFP nous apprend ce mercredi que l’audience prévue le 22 septembre au tribunal de commerce de Nantes a été renvoyée au 8 décembre, à la demande de la Maison Jaune. « Une communication tardive, en plein mois d’août, de nouvelles conclusions et pièces de Cardiff a légitimement conduit le FC Nantes à demander à y répondre, de sorte que le dossier n’est pas en l’état d’être plaidé à l’audience du 22 septembre prochain », a fait savoir l’entourage du FC Nantes à l’AFP.

Cardiff doit toujours payer 11 M€… mais en réclame 120 !

Dans un communiqué, le club gallois a regretté « la posture du FC Nantes. Six ans après le drame qui a coûté la vie à Emiliano Sala, le FC Nantes doit répondre de ses actes, pour le monde du football tout comme pour les proches du joueur ». Cardiff continue de refuser de payer les 11 M€ restants du transfert de 17 M€. Et ce alors que la FIFA lui a ordonné de s’acquitter de sa dette. Mais les Bluebirds estiment que si le transfert était bien acté au moment du décès de l’attaquant argentin, comme l’affirme la FIFA, alors c’est au FC Nantes de payer car c’est lui qui a commandité le vol. Et Cardiff a estimé le préjudice total de la disparition de Sala à 120 M€…

Devant des sommes aussi considérables, on comprend mieux que les deux clubs n’hésitent pas à demander régulièrement des reports d’audition pour bien finaliser leurs dossiers. Mais on peut regretter le fait que le pauvre Emiliano Sala ne puisse reposer en paix et voit son nom ressortir à intervalles réguliers…