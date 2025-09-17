Dans une vidéo diffusée ce mercredi, le Stade Rennais met bien en avant Quentin Merlin et Valentin Rongier, deux anciens Nantais qui retrouveront leur club formateur samedi.

En milieu d’après-midi, le Stade Rennais a diffusé une vidéo de l’entraînement de ce mercredi. On y voit les joueurs en salle, en train de réaliser des exercices de musculation, de renforcement et d’étirement. Mais ce qui interpelle, ce sont les joueurs. La vidéo s’ouvre avec Quentin Merlin qui fait un regard en coin puis Valentin Rongier qui rigole. Et elle se conclut avec les deux mêmes joueurs, quittant la salle après leur séance.

Pour l’instant, Rongier et Merlin n’ont pas l’air touchés

Un hasard ? Certainement pas ! Formé au FC Nantes, adversaire des Rouge et Noir samedi, le latéral gauche et le milieu de terrain peuvent s’attendre à un accueil très houleux de la part des supporters des Canaris. Le SRFC le sait et il n’hésite pas à en jouer, à trois jours de la rencontre. Une façon d’appeler à l’union sacrée car, même si les fans rennais n’étaient pas très chauds pour voir deux anciens Nantais débarquer, surtout Rongier qui s’était moqué du club par le passé, il est important de faire corps avant l’un des matches les plus importants de la saison.

Ce qui ressort de cette vidéo, c’est que les deux principaux intéressés ne semblent pour le moment pas préoccupés par leur voyage à la Beaujoire samedi. Mais sans doute qu’au moment de pénétrer sur une pelouse qu’ils connaissent très bien, leurs visages seront un peu plus fermés…