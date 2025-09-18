Parti cet été au Servette de Genève après deux années et demi à l’ASSE, Lamine Fomba affiche quelques regrets mais surtout beaucoup d’incompréhension concernant son passage dans le Forez.

Olivier Dall’Oglio a dû avoir les oreilles qui sifflaient, mercredi, au moment de la sortie de la Tribune de Genève. En effet, Lamine Fomba y a donné une interview dans laquelle il est revenu sur son passage à l’AS Saint-Etienne entre janvier 2023 et juillet 2025. Transféré au Servette de Genève durant l’intersaison, le milieu de terrain de 27 ans reconnaît certaines erreurs mais estime surtout ne pas avoir eu sa chance à partir du moment où ODO s’est assis sur le banc des Verts.

« Le club ne voulait plus de moi, sans me le dire »

« Je suis arrivé chez les Verts en Ligue 2 en janvier 2023, en provenance de Nîmes. Cela s’est très bien passé pour moi pendant un an. Avant un changement d’entraîneur et le banc dès mars 2024. J’en prends ma part, je n’ai peut-être pas montré que j’étais indispensable. Après, le club monte en Ligue 1 et je pense que l’on repart de zéro : bonne préparation, bons matches amicaux, mais je ne vais pratiquement plus avoir ma chance dès le début de la saison. Je demandais des explications que l’on ne me donnait pas. Le club ne voulait plus de moi, sans me le dire. »

« Yoan Loche (recruteur du Servette) m’a dit tout ce que je voulais entendre, tout ce que j’avais besoin d’entendre. Il ne m’a pas dit que j’étais le meilleur, tout ça, non. Il m’a parlé de moi, il me connaissait, il s’était renseigné, c’était très professionnel, humain, cohérent. Franchement, cela m’a fait du bien et cela m’a tout de suite plu. Au Servette, tout le monde parle du derby contre Sion. Les anciens nous en ont parlé. Et les supporters nous ont déjà briefés. »