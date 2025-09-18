Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : terrible affront pour les Verts avant le Stade de Reims !

Augustine Boakye (ASSE)
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Leader actuel de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne réalise un début de saison presque parfait mais à la surprise générale, aucun joueur des Verts ne figure parmi les nominés pour le premier Trophée UNFP du joueur du mois d’août ! Un choix qui fait grincer des dents dans le Forez.

Une équipe invaincue, mais absente des distinctions

L’ASSE pointe fièrement en tête du championnat, encore invaincue après cinq journées, imposant un tempo d’enfer à ses rivaux. Cet été, les dirigeants n’ont pas hésité à injecter 25 millions d’euros pour bâtir un effectif massif, tout en conservant leurs cadres clés. Un pari osé, mais jusqu’ici payant : la recette donne un mix explosif, conjuguant puissance offensive et assise collective.

Pour autant, cette impressionnante domination reste boudée par l’UNFP, qui a fait l’impasse sur tout Vert pour la première distinction individuelle. Le contraste est saisissant : alors que les Stéphanois empilent les points et font rugir le Chaudron, aucun représentant du club n’apparaît dans la liste des meilleurs joueurs du mois.

Les performances individuelles à la loupe

Dans cette dynamique collective, plusieurs individualités percent. Lucas Stassin, par exemple, a brillé par son aspect décisif à Clermont, marquant et offrant une passe décisive en seulement dix minutes. À 20 ans seulement, l’attaquant belge symbolise cette nouvelle vague stéphanoise capable de changer le cours d’un match à tout moment (découvrez son actualité et son évolution sur Livefoot).

Côté ailes, Augustine Boakye impressionne également : 2 buts, 3 passes décisives, et un apport offensif constant dès le coup d’envoi. Sa capacité à déborder et créer des décalages en fait une arme redoutable pour Eirik Horneland.

Impossible d’ignorer non plus la montée en puissance de Zuriko Davitashvili, déjà auteur de deux buts en quatre rencontres. Le Géorgien affiche un rendement régulier, malgré une micro-blessure récente qui l’a momentanément éloigné des terrains (micro-blessure aux ischio-jambiers de Zuriko Davitashvili).

  • 6 buteurs différents côté ASSE depuis l’ouverture de la saison
  • Boakye : 5 contributions décisives (buts + passes)
  • Davitashvili et Cardona : 2 buts chacun
  • Stassin : 1 but, 1 passe en moins de 130 minutes

Qui sont les nominés unfp du mois d’août ?

La désignation du trio de tête pour le Trophée UNFP d’août a donc réservé une surprise de taille pour les supporters des Verts. Les élus : Teddy Averlant (Amiens, 3 actions décisives), Enzo Bardeli (Dunkerque, 2 buts et 2 passes), et Damien Durand (Red Star, 3 buts). Chacun affiche des statistiques solides, mais aucun n’appartient au club dominateur de ce début de championnat.

Face à ce choix, l’entourage et les fans de l’ASSE ne cachent pas leur perplexité. Certains espéraient légitimement voir au moins un Vert récompensé, au vu de l’attaque prolifique et du collectif sans faille affichés depuis août.

Frustration et réaction dans le Forez

L’absence de mention pour un Stéphanois a provoqué une vague de frustration dans toute la région. Les supporters, conscients du niveau actuel de leur équipe et du recrutement massif réalisé cet été, estiment que les performances individuelles et collectives auraient mérité un coup de projecteur.

Le staff rappelle que la priorité reste la régularité et le jeu au service du collectif, même si ce manque de reconnaissance laisse un goût amer. L’essentiel pour les Verts demeure de transformer cette énergie en motivation supplémentaire, sans relâcher la pression dans la course à la montée.

Dans ce contexte, la montée en puissance de talents comme Davitashvili, déjà remarqué lors d’une performance décisive de Zuriko Davitashvili avec la Géorgie, ne passe pas inaperçue, et nul doute que l’avenir leur réservera d’autres occasions de briller sur le plan individuel.

Les Verts devront faire de cette injustice un moteur supplémentaire. La saison ne fait que commencer, et si la montée reste l’objectif, la reconnaissance individuelle viendra sûrement récompenser les prochains exploits du collectif stéphanois.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Mercato...

Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !

Par Raphaël Nouet
Augustine Boakye (ASSE)
ASSE...

ASSE : terrible affront pour les Verts avant le Stade de Reims !

Par Bastien Aubert
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le PSG tente le transfert de l’année au FC Barcelone !  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : première bonne nouvelle avant le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !
Angers SCO...

OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !

Par Louis Chrestian
Joao Neves (PSG)
Ligue 1...

PSG : des nouvelles fraîches de Joao Neves tombent… et elles inquiètent avant l’OM

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un renfort a signé en catimini, c’est un pointure mondiale !   

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : l’Atalanta brisée, Luis Enrique fait une annonce inquiétante avant l’OM

Par Bastien Aubert
Lamine Fomba félicité par ses partenaires lors d'un match du Servette de Genève.
ASSE...

ASSE : Lamine Fomba pas tendre concernant son départ du Forez

Par Raphaël Nouet
Dimitri Payet lors de son expérience au Vasco da Gama.
Ligue 1...

OM : Payet avait vu venir le deuxième pénalty du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole lors d'une apparition à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole a testé les adducteurs de Lamine Yamal avec une position osée !

Par Raphaël Nouet
La joie de Mohamed Salah après son but face à l'Atlético Madrid.
Liga...

Le PSG s’amuse, le Bayern mate Chelsea, Liverpool encore vainqueur à la dernière minute !

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du PSG après l'ouverture du score face à l'Atalanta.
Ligue des champions...

PSG : une balade face à l’Atalanta pour préparer le Classico mais encore un coup dur, les buts en vidéo

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca descendant du bus de l'OL avant le match à Rennes.
Ligue 1...

OL : Fonseca a un nouvel atout sur le banc pour éviter de dégoupiller

Par Raphaël Nouet
L'attaquant de l'ASSE Irvin Cardona en action à Clermont.
ASSE...

ASSE : à Clermont, les Verts ont prouvé qu’ils avaient progressé, selon Cardona

Par Raphaël Nouet
L'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-Lyon.
Ligue 1...

Discipline : Morton (OL) connaît sa sanction, les incidents d’Angers-Rennes tranchés

Par Raphaël Nouet
Samuel Umtiti, tout frais retraité, espère devenir entraîneur.
Ligue 1...

OL : Umtiti un jour sur le banc des Gones ?

Par Raphaël Nouet
L'ancien Vert Fabien Lemoine.
ASSE...

ASSE : un ancien Vert adoube Horneland et Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens lors du match au Parc des Princes.
Ligue 1...

RC Lens : les supporters veulent frapper fort après les incidents du Parc

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique lors du match entre le PSG et le RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compos sont tombées, Kvaratskhelia en sera !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi discutant avec l'arbitre du match entre le Real Madrid et l'OM.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG repart en conquête, l’OM se sent floué, le RC Lens en deuil

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match sur la pelouse du Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Ligue 1...

RC Lens : le club passe à l’attaque après les violences sur ses supporters au Parc

Par Raphaël Nouet
Trent Alexander-Arnold au moment de sa blessure, lors de Real Madrid-OM.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Alexander-Arnold, il est terrible

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet