ASSE : terrible affront pour les Verts avant le Stade de Reims !

Leader actuel de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne réalise un début de saison presque parfait mais à la surprise générale, aucun joueur des Verts ne figure parmi les nominés pour le premier Trophée UNFP du joueur du mois d’août ! Un choix qui fait grincer des dents dans le Forez.

Une équipe invaincue, mais absente des distinctions

L’ASSE pointe fièrement en tête du championnat, encore invaincue après cinq journées, imposant un tempo d’enfer à ses rivaux. Cet été, les dirigeants n’ont pas hésité à injecter 25 millions d’euros pour bâtir un effectif massif, tout en conservant leurs cadres clés. Un pari osé, mais jusqu’ici payant : la recette donne un mix explosif, conjuguant puissance offensive et assise collective.

Pour autant, cette impressionnante domination reste boudée par l’UNFP, qui a fait l’impasse sur tout Vert pour la première distinction individuelle. Le contraste est saisissant : alors que les Stéphanois empilent les points et font rugir le Chaudron, aucun représentant du club n’apparaît dans la liste des meilleurs joueurs du mois.

Les performances individuelles à la loupe

Dans cette dynamique collective, plusieurs individualités percent. Lucas Stassin, par exemple, a brillé par son aspect décisif à Clermont, marquant et offrant une passe décisive en seulement dix minutes. À 20 ans seulement, l’attaquant belge symbolise cette nouvelle vague stéphanoise capable de changer le cours d’un match à tout moment (découvrez son actualité et son évolution sur Livefoot).

Côté ailes, Augustine Boakye impressionne également : 2 buts, 3 passes décisives, et un apport offensif constant dès le coup d’envoi. Sa capacité à déborder et créer des décalages en fait une arme redoutable pour Eirik Horneland.

Impossible d’ignorer non plus la montée en puissance de Zuriko Davitashvili, déjà auteur de deux buts en quatre rencontres. Le Géorgien affiche un rendement régulier, malgré une micro-blessure récente qui l’a momentanément éloigné des terrains (micro-blessure aux ischio-jambiers de Zuriko Davitashvili).

6 buteurs différents côté ASSE depuis l’ouverture de la saison

Boakye : 5 contributions décisives (buts + passes)

(buts + passes) Davitashvili et Cardona : 2 buts chacun

Stassin : 1 but, 1 passe en moins de 130 minutes

Qui sont les nominés unfp du mois d’août ?

La désignation du trio de tête pour le Trophée UNFP d’août a donc réservé une surprise de taille pour les supporters des Verts. Les élus : Teddy Averlant (Amiens, 3 actions décisives), Enzo Bardeli (Dunkerque, 2 buts et 2 passes), et Damien Durand (Red Star, 3 buts). Chacun affiche des statistiques solides, mais aucun n’appartient au club dominateur de ce début de championnat.

Face à ce choix, l’entourage et les fans de l’ASSE ne cachent pas leur perplexité. Certains espéraient légitimement voir au moins un Vert récompensé, au vu de l’attaque prolifique et du collectif sans faille affichés depuis août.

Frustration et réaction dans le Forez

L’absence de mention pour un Stéphanois a provoqué une vague de frustration dans toute la région. Les supporters, conscients du niveau actuel de leur équipe et du recrutement massif réalisé cet été, estiment que les performances individuelles et collectives auraient mérité un coup de projecteur.

Le staff rappelle que la priorité reste la régularité et le jeu au service du collectif, même si ce manque de reconnaissance laisse un goût amer. L’essentiel pour les Verts demeure de transformer cette énergie en motivation supplémentaire, sans relâcher la pression dans la course à la montée.

Dans ce contexte, la montée en puissance de talents comme Davitashvili, déjà remarqué lors d’une performance décisive de Zuriko Davitashvili avec la Géorgie, ne passe pas inaperçue, et nul doute que l’avenir leur réservera d’autres occasions de briller sur le plan individuel.

Les Verts devront faire de cette injustice un moteur supplémentaire. La saison ne fait que commencer, et si la montée reste l’objectif, la reconnaissance individuelle viendra sûrement récompenser les prochains exploits du collectif stéphanois.