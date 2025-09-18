Oublié depuis l’arrivée de Pierre Sage à la tête du RC Lens, Hamzat Ojediran (21 ans) pourrait bien renverser la tendance cette saison.

Recruté pour 1,5 million d’euros à Debrecen (Hongrie) en août 2024, Hamzat Ojediran n’a pas encore eu sa chance cette saison au RC Lens. Mais ses dernières prestations en réserve commencent à faire parler de lui.

« Âgé de 20 ans, Hamzat Ojediran évolue dans l’ombre, cantonné à la réserve malgré des promesses entrevues l’an dernier (…) Le Racing a misé sur la formation dans son nouveau projet. Encore faut-il donner leur chance aux talents émergents. Plutôt que d’en faire un habitué des matchs de la réserve, pourquoi ne pas lui offrir un rôle dans la rotation, même réduit ? », observe le média spécialisé AllezLens.

Et si Ojediran entrait dans la rotation ?

Un appel du pied qui prend encore plus de poids depuis ce week-end. Titulaire avec la réserve du RC Lens, Ojediran a inscrit un but splendide contre l’AJ Auxerre, contribuant à la victoire 3-1 des Sang et Or. Un coup d’éclat qui a confirmé son potentiel et qui relance forcément le débat autour de son utilisation avec les pros.

Absent du groupe lensois lors du déplacement à Paris, Ojediran espère désormais intégrer la liste des joueurs convoqués pour le derby face au LOSC, samedi. Une rencontre capitale, où la fraîcheur et l’audace d’un jeune joueur pourraient être des atouts précieux. On en saura plus ce vendredi lors de la conférence de presse de Sage (15h30).