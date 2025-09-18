OM : à Madrid, deux joueurs ont tapé dans l’œil de De Zerbi ! 
OM : à Madrid, deux joueurs ont tapé dans l’œil de De Zerbi ! 

Le capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi, lors du match à Lyon.
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Malgré la défaite à Madrid (1-2), Roberto De Zerbi a trouvé des motifs de satisfaction dans le secteur défensif de l’Olympique de Marseille.

L’OM se rappellera longtemps de sa défaite à Madrid. Malgré l’ouverture du score de Timothy Weah et une supériorité numérique, les Marseillais se sont inclinés sur un doublé de Kylian Mbappé sur penalty. Si ce revers pourrait être long à être digéré, Roberto De Zerbi a trouvé des motifs de satisfaction dans son secteur défensif.

Selon RMC Sport, l’entraîneur italien a particulièrement apprécié les prestations de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi, tous deux capables de tenir leur rang face à l’intensité d’un tel adversaire. Pavard, avec son expérience et sa polyvalence, et Balerdi, grâce à sa solidité et sa capacité à relancer proprement, ont apporté des garanties au coach olympien. Leur performance permet de conserver une base solide sur laquelle De Zerbi peut construire, malgré le score final défavorable.

Pour aller encore plus loin, De Zerbi espère récupérer rapidement Nayef Aguerd. Le défenseur marocain apporterait une dose supplémentaire d’expérience et de lucidité à la charnière, éléments jugés essentiels face à des équipes européennes de haut niveau. Sa présence pourrait aussi permettre à l’OM de mieux gérer les matchs à haute intensité et de sécuriser un secteur défensif encore perfectible. Reste à savoir si l’OM pourra compter sur tout ce petit monde pour affronter le PSG, dimanche, à l’Orange Vélodrome en clôture de la 5e journée de Ligue 1 (20h45).

Le capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi, lors du match à Lyon.
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
