L’hiver dernier, l’OM avait sondé Chelsea pour se faire prêter Mykhailo Mudryk. Depuis, l’ailier ukrainien a été suspendu pour dopage et envisage de se reconvertir dans l’athlétisme !

Incroyable information publiée par Marca et confirmée par l’AFP : l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk envisage de participer aux Jeux olympiques de 2028, mais pas en football, en athlétisme ! Actuellement suspendu pour un dopage suite à un contrôle positif en février, le joueur de 24 ans s’entraîne avec sa sélection nationale et envisage de concourir dans l’épreuve du 100 mètres ! Extrêmement rapide, il avait été flashé une fois à 36,67 km/h lors d’un match de Premier League. Est-ce que cela peut être suffisant pour disputer les JO ? A voir…

Il pourrait écoper de quatre ans de suspension

On se souvient que l’OM souhaitait se faire prêter Mudryk l’été dernier, avant que sa suspension ne tombe. Le joueur, qui avait été acheté 100 M€ par Chelsea, était déjà mis au placard chez les Blues, où il n’a jamais réussi à s’imposer malgré des qualités évidentes. Mudryk a fait appel de sa suspension mais le tribunal arbitral du sport, qui gère cette affaire, pourrait lui infliger quatre années loin des terrains s’il est avéré qu’il a pris des produits dopants. D’où l’idée de cette deuxième carrière…