FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !
Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Hans Hateboer (Stade Rennais)
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : un ex du Barça pour remplacer Zakaria ?

Privée de Denis Zakaria pour deux mois, l’AS Monaco subit un terrible coup dur. Selon Jeunes Footeux, deux joueurs sont en concurrence pour arriver sur la Principauté : Rabby Nzingoula et Oriol Romeu, passé par le FC Barcelone et libre de tout contrat après avoir résilié son bail avec les Blaugrana début septembre.

Stade Rennais : Hateboer lynché après le derby ! 

Entré en seconde période, Hans Hateboer a précipité la chute du Stade Rennais, qui menait de deux buts à la pause face au FC Nantes (2-2). Déjà dans le collimateur des supporters bretons, le latéral droit se fait lyncher suite à sa piètre performance. « Quelle catastrophe la rentrée de Hans Hateboer. Mais pourquoi diable Habib Beye a-t-il fait rentrer la remorque hollandaise? Faudra nous expliquer aussi ces deux mi-temps si différentes de la part des Rennais. Façon Dr Jekyll et Mr Hyde, peste le journaliste Julien Lechevestrier. Un des rares vestiges du recrutement raté de Massara nous coûte les trois points à la Beaujoire… »

Le son de cloche est le même chez son confrère Vincent Simonneaux : « Encore un nul au parfum de défaite. Brillants puis inquiétants ces rennais totalement dépendants de Rongier et Seidu. Hateboer est calamiteux, et la gestion de la seconde période est alarmante. Un mental en papier mâché indigne des ambitions affichées. »

Même constat alarmant pour Clement Gavard : « Une faute monumentale de concéder ce nul après avoir mené de deux buts et vu Samba sauver un penalty dans le temps additionnel. Comme face à Angers, les Rennais ont fini par trop vouloir gérer et les erreurs de Hans Hateboer coûtent deux points. » Le coup de grâce est asséné par Elton Mokolo : « Hateboer c’est très grave. » N’en jetez plus, la coupe est pleine !

Toulouse : le Téfécé en crise avant Nantes ! 

Après une troisième défaite de suite, hier à Auxerre (0-1), l’entraîneur du Toulouse FC Carles Martinez Novell ne pouvait pas nier «  un très mauvais moment pour l’équipe . » «  Le match aurait été complètement différent si on avait marqué le premier but, regrettait-il, en référence au penalty manqué par Frank Magri (3e). On a beaucoup manqué d’agressivité dans la surface. J’attendais plus de la part des joueurs.  » 

RC Strasbourg : la réponse cinglante d’Emegha aux supporters 

Critiqué par les ultras du RC Strasbourg, Emmanuel Emegha a permis au Racing de l’emporter sur le terrain du Paris FC (2-1), avec un but et une passe décisive après son entrée en jeu. « Je ne pense pas qu’il ait été affecté par cette situation, a évacué son entraîneur Liam Rosenior, qui l’avait pourtant dit “dévasté” la semaine dernière. Oui, il était énervé après Le Havre. Mais il a super bien travaillé ces derniers jours, il a même réuni les joueurs pour faire un petit discours. Il n’y a pas de problème Emegha. » 

Son entrée (60e) a en tout cas transfiguré l’équipe, qui a trouvé de la profondeur et pu s’appuyer sur sa présence offensive (2 tirs cadrés sur les 4 du Racing) et sa justesse (aucune passe ratée). « On sera toujours avec lui, c’est notre capitaine, a confirmé Abdoul Ouattara. Il a bien vécu sa semaine. »

OGC Nice : Dante en sauveur ?

Largement battu à Brest (1-4), l’OGC Nice a connu des errements défensifs qui n’ont pas plu à Franck Haise. Sans Dante, le coach du Gym a recentré Melvin Bard dans son trio de base, avec une réussite relative samedi dans le Finistère, où toute l’équipe a coulé. «  Même s’il avait été là à Brest… je ne suis pas sûr malheureusement qu’il puisse mieux défendre dans un premier temps (à la place de Gouveia) et ça n’aurait pas été à lui de contrôler Ludovic Ajorque (Bah), a évacué Haise. Dante a un rôle important pour rassurer notre défense axiale, qui est jeune et qui commet beaucoup d’erreurs. Ce n’est pas nouveau.  »

Paris FC : Kebbal joueur de L1 en août 

Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, Ilan Kebbal a porté le Paris FC pour son retour en Ligue 1. Un impact énorme récompensé par les suiveurs du championnat : l’Algérien a remporté le titre de joueur du mois d’août remis par l’UNFP. Une belle performance puisqu’il devance Joao Neves (PSG) et Tyler Morton (OL).

