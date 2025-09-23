Dans la banlieue de Valence, ce soir, le Real Madrid tentera de poursuivre son carton plein en Liga. Voici le onze aligné par Xabi Alonso.

Pas de répit pour le football espagnol, dont les acteurs pas engagés en Europa League ou Conférence League, disputent la 6e journée de Liga de ce soir jusqu’à jeudi. Le Real Madrid est sur le pont, avec un déplacement à Levante qui, il y a un mois, a causé de gros soucis au FC Barcelone. Les banlieusards avaient mené 2-0 à la mi-temps avant de s’incliner à la dernière minute (2-3). Ils ne sont que 16es de Liga mais sortent d’un carton à Gérone (4-0).

Le Real Madrid, lui, s’avance avec son carton plein depuis le début de la saison (5/5 en Liga, succès 2-1 sur l’OM en C1). Les hommes de Xabi Alonso ne sont ni séduisants ni convaincants dans le jeu mais ils engrangent. Voici d’ailleurs le onze aligné ce soir par l’ancien milieu de terrain.

Real Madrid : Courtois – Fran, Huijsen, Asencio, Carreras – Valverde, Ceballos, Güler – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.