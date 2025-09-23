Gêné à un genou depuis plusieurs semaines, Gavi a subi une arthroscopie ce mardi. Le FC Barcelone a révélé la durée de son indisponibilité.

On n’a plus vu Gavi sur un terrain depuis très exactement un mois. C’était le 23 août, sur la pelouse de Levante. Entré à la pause, le milieu de terrain avait apporté toute son énergie pour permettre à son équipe, menée 2-0, de renverser le score et de s’imposer dans les derniers instants. Depuis, il se plaignait de douleurs récurrentes à un genou, celui-là même dont il s’était rompu les ligaments croisés il y a deux ans.

Il ne reviendra au mieux qu’en janvier

Après plusieurs jours de repos pour voir comment son genou réagissait, l’international espagnol et le staff médical du FC Barcelone ont décidé de procéder à une arthroscopie ce mardi. Cela a permis de résoudre le problème au ménisque mais il faudra attendre pour revoir Gavi sur un terrain. Le club, qui habituellement ne se prononce pas trop sur les durées d’indisponibilité, a annoncé qu’il lui faudrait entre quatre et cinq mois pour revenir. L’année 2025 est donc terminée pour Gavi, qu’on ne reverra au mieux que fin janvier.