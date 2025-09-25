Adversaire de l’ASSE samedi à Geoffroy-Guichard, l’En Avant Guingamp ne se présentera pas en victime expiatoire, annonce son milieu offensif Amine Hemia.

Après leurs victoires sur Reims (3-2) et à Amiens (1-0), les Verts ont l’occasion de boucler leur grosse semaine par une troisième victoire, samedi, face à Guingamp. Vainqueurs de trois de leurs quatre derniers matches, les Bretons abordent leur déplacement dans le Chaudron avec ambition, en témoignent ces propos du milieu offensif Amine Hemia au micro de beIN après le succès sur Dunkerque (2-1) mardi.

« On va y aller avec nos arguments »

« C’est sûr, on va s’y rendre avec des ambitions. On ne craint personne dans ce championnat. On sait que l’AS Saint-Étienne est une très grosse équipe de ce championnat de France de Ligue 2. Ils sont armés pour le haut de tableau, voir au-dessus. Mais voilà, on va y aller avec nos arguments et on va essayer de faire le meilleur match possible. »

L’EAG a la 4e attaque de Ligue 2 avec 11 buts inscrits mais surtout la plus mauvaise défense avec 15 buts encaissés. Face au redoutable secteur offensif de l’ASSE, ça risque d’être compliqué pour les Rouge et Noir…