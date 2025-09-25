OM : De Zerbi a encore dérapé à Marseille ! 
ASSE : Kilmer Sports fait signer un nouveau poids lourd 

Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
Bastien Aubert
25 septembre 2025

Après Cedric Chambaz, c’est au tour de Fabien Dawidowicz de rejoindre l’AS Saint-Étienne en qualité de nouveau Directeur Général Adjoint en charge des finances. Un profil expérimenté qui devra accompagner la croissance de l’ASSE dans une période stratégique.

Ces derniers jours, l’ASSE avait déjà fait parler d’elle en annonçant l’arrivée de Cedric Chambaz, Ligérien de naissance, ancien d’Apple et de Microsoft, nommé Directeur Général Adjoint en charge de la Marque, du Marketing et de la Communication. Un premier signe fort envoyé par les dirigeants stéphanois, bien décidés à structurer davantage leur organisation interne.

Cette fois, c’est sur le plan financier que le club renforce ses rangs. Fabien Dawidowicz, qui a exercé comme directeur financier dans plusieurs structures de renom, prend ses fonctions. Passé par l’agence de communication digitale Dagobert, par Yespark puis plus récemment par The Luxurist (groupe HBX), il affiche plus de vingt ans d’expérience, d’abord en cabinet d’audit puis au sein de diverses entreprises technologiques et innovantes.

Un nouveau virage stratégique à l’ASSE

C’est via sa page LinkedIn que l’ASSE a officialisé ce recrutement stratégique : « L’AS Saint-Étienne est très heureuse d’accueillir Fabien Dawidowicz comme nouveau Directeur Général Adjoint en charge des finances. Avec plus de vingt ans d’expérience en cabinet d’audit puis dans diverses entreprises technologiques, il accompagnera désormais la croissance de l’ASSE. »

Cette nomination illustre clairement la volonté des Verts de se professionnaliser davantage, de renforcer la gestion financière du club et de préparer au mieux l’avenir. Car au-delà des performances sportives, la stabilité économique reste essentielle pour envisager un retour durable au premier plan du football français.

Avec désormais deux nouveaux cadres issus du monde de la tech et de l’innovation dans ses bureaux, l’ASSE change de dimension dans sa stratégie hors-terrain. La mission de Dawidowicz sera claire : accompagner la montée en puissance d’un club historique qui veut retrouver les sommets avec des fondations solides, aussi bien sportives qu’économiques.

ASSE
#A la une#OFFICIALISATION

