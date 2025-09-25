Les infos du jour : les milieux du PSG courtisés, De Zerbi (OM) fait son mea culpa, la polémique Yamal rebondit encore !

La grosse info : De Zerbi fait son mea culpa

Suspendu un match pour son expulsion lundi face au PSG, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a reconnu avoir fait une erreur. Il sera en tribunes pour le match à Strasbourg demain soir.

OM : Benatia a une petite star explosive comme priorité du Mercato

OM : le FC Nantes fout la honte aux Marseillais !

OM : De Zerbi a encore dérapé à Marseille !

OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »

OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg

OM : la Meinau en grève, Ménès tacle les ultras strasbourgeois

Mais aussi…

Adversaire des Verts samedi, En Avant Guingamp assure qu’il se présentera sans complexe sur la pelouse du leader de L2.

ASSE : Horneland bouillonne, un taulier secoue le vestiaire !

ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club

ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !

ASSE : Kilmer Sports fait signer un nouveau poids lourd

ASSE : un Guingampais annonce un EAG décomplexé dans le Chaudron

Visé par une plainte pour viol, Achraf Hakimi se défend et répète son innocence.

PSG : le scandale est profond, Hakimi vide son sac !

PSG : Désiré Doué victime d’une improbable méprise

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?

Le directeur général du Racing confirme que la cellule de recrutement mise de plus en plus sur la data.

RC Lens : Benjamin Parrot en dit plus sur une révolution en cours chez les Sang et Or

Il y a eu des affrontements entre supporters lyonnais et néerlandais ce jeudi à Utrecht.

OL : on sait qui remplacera Tolisso et où jouera Kluivert à Utrecht

OL : ça a méchamment dérapé entre supporters à Utrecht !

Le sauveur des Canaris dans le derby est revenu sur sa superbe réalisation dans les arrêts de jeu.

FC Nantes : El Arabi donne le coup de grâce au Stade Rennais !

FC Nantes : Castro donne des nouvelles de Coquelin, deux retours à Toulouse !

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Ulisses Garcia (OM) !

FC Nantes : la réponse de Nicolas Cozza aux critiques

Le président lillois a quitté Bollaert à un quart d’heure de la fin samedi dernier, il se fait descendre par Jérôme Rothen.

LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce jeudi 25 septembre 2025.

Revue de presse : 25 M€ pour la future star du Stade Rennais, Nice a tenté un coup à Lens !

Le Real Madrid viserait Vitinha (PSG) pour la saison prochaine mais va devoir faire une croix sur William Saliba (Arsenal).

Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha

Real Madrid Mercato : William Saliba a dit oui à ce contrat !

Les Unes de la presse espagnole, c’est ici !

Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi

Le sélectionneur espagnol n’a pas apprécié les propos d’Hansi Flick au sujet de la blessure de Lamine Yamal.

FC Barcelone Mercato : Yamal est au courant de cette offre dingue du PSG !

FC Barcelone : Lamine Yamal blessé par Nicki Nicole dans l’intimité ?

FC Barcelone Mercato : Deco décolle pour la Croatie, deux futures stars bientôt signées !

FC Barcelone : la réponse cash du sélectionneur espagnol à Flick pour Yamal