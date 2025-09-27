Le nul arraché face au Stade Rennais (2-2) ne devrait pas permettre à Yassine Benhattab d’être titulaire à Toulouse (19h).

La Beaujoire en tremble encore : entré en seconde période du derby, Yassine Benhattab a mis à mal la défense du Stade Rennais et a été le détonateur du réveil des Canaris (2-2). Le jeune ailier du FC Nantes a changé le visage de son équipe, jusqu’à délivrer la passe décisive de l’égalisation dans le temps additionnel. Une entrée remarquée qui relance sérieusement la hiérarchie offensive sur le flanc droit.

Cette prestation brillante ne devrait pourtant pas lui permettre de briguer une place de titulaire ce soir à Toulouse. Selon L’Équipe, le onze de Luis Castro son onze de départ ne devrait pas connaître de révolution puisque Mayckel Lahdo est parti pour débuter sur l’aile droite. Plus expérimenté, le Suédois pourrait rendre des services précieux par son volume de jeu et son activité défensive. Pourtant, son rendement dans les trente derniers mètres reste irrégulier, ouvrant une fenêtre de tir pour Benhattab.

Avec sa vitesse, sa percussion et sa capacité à créer le déséquilibre en un contre un, le jeune ailier du FC Nantes a tout pour être un supersub décisif face au TFC, auteur d’un début de saison poussif. Pour le reste, Francis Coquelin est forfait alors qu’Herba Guirassy n’est pas encore à 100% et ne démarrera pas la rencontre au Stadium.