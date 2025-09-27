Avant le match entre le LOSC et l’OL, Bruno Genesio est revenu sur cette rencontre spéciale, lui qui a passé de nombreuses années comme joueur et entraîneur à Lyon.

Bruno Genesio sait que ce dimanche ne sera pas un jour comme les autres. En effet, il va une nouvelle fois retrouver l’OL en tant que coach de l’équipe adverse, pour la 8e fois de sa carrière (3 victoires, 1 nul et 3 défaites en 7 matchs). Malgré l’absence de plusieurs titulaires clés, dont son gardien, l’entraîneur du LOSC se prépare à affronter Lyon avec l’ambition intacte.

Les jolis mots de Genesio pour Fonseca

« C’est toujours un match… Pas particulier, mais toujours spécial pour moi. Je ne vais pas me répéter, vous le savez tous. J’ai commencé à jouer à l’Olympique Lyonnais à l’âge de 6 ans et j’ai eu la chance d’être joueur professionnel et entraîneur du club où j’ai grandi. C’est assez rare et ça restera à vie. C’est toujours un match spécial pour moi, mais rien de plus », confie-t-il, rappelant l’attachement durable à ses racines lyonnaises.

Du côté lyonnais, il y aura également le grand retour de Paulo Fonseca à Pierre-Mauroy, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre. Genesio n’a d’ailleurs pas caché son estime pour son homologue : « C’est un entraîneur que je respecte énormément parce que c’est un très bon entraîneur. Il n’y a pas de soucis là-dessus. C’est une personne que j’aime beaucoup aussi, on a eu l’habitude d’échanger. On ne se connaît pas énormément, mais à chaque fois, on échange lorsqu’on joue. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui. J’ai eu l’occasion de le voir l’année dernière. Il était de passage ici après son passage à Milan. »

Fonseca n’oublie pas Lille non plus

Pour Genesio, la mémoire du football a son importance, et le respect pour le travail accompli par d’autres entraîneurs prime sur toute rancune : « Il y a un grand respect l’un pour l’autre, pour le travail qu’il a fait. Ce n’est pas du tout ça qui m’agaçait (il fait référence à son agacement face aux questions récurrentes des journalistes sur Fonseca lors d’une conférence de presse en avril dernier, NDLR). Je pense que nous, les entraîneurs, on est de passage dans un club. S’il est ovationné, tant mieux. Ça montrera que le public a de la mémoire. C’est important parce qu’il faut avoir de la mémoire dans le football et des gens qui ont bien travaillé. »

De son côté, Paulo Fonseca est aussi revenu sur ses retrouvailles avec le public lillois en conférence de presse, dans des propos rapportés par notre correspondant Alexandre Corboz : « Je vis ce retour avec émotions. J’ai vécu des années merveilleuses à Lille, retourner à Pierre-Mauroy est quelque chose d’émouvant. J’ai beaucoup d’amis là-bas mais maintenant nous sommes adversaires (…) Peut-être que Bruno (Genesio) a le même sentiment que moi parce qu’il était ici (sourire). » En effet, il l’a également.

Propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.