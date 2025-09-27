ASSE : Gautier Larsonneur ne mâche pas ses mots après la défaite face à Guingamp

Après la première défaite de l’ASSE face à Guingamp, Gautier Larsonneur a livré une réaction très franche.

Ce samedi soir, le Stade Geoffroy-Guichard a vibré… mais pas pour les bonnes raisons. L’AS Saint-Étienne, pourtant portée par son public, s’est vue infliger sa première défaite face à une équipe de Guingamp appliquée et courageuse (2-3).

« On n’a pas proposé grand-chose »

Pour Gautier Larsonneur, interrogé au micro de beIN Sports, la leçon est claire : « Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose et, clairement, on doit faire beaucoup mieux. »

Selon lui, cette défaite s’inscrit dans une tendance plus large de la saison : « Depuis le début de saison, il y a eu des matchs où on a eu la réussite avec nous, comme à Boulogne où l’on mène 1-0 sans forcément le mériter, ou encore à Amiens où l’on n’a pas été flamboyants. Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité. »

Une bonne leçon pour l’ASSE ?

Larsonneur a aussi insisté sur la nécessité de garder les pieds sur terre : « Ce n’est pas parce que nous sommes l’AS Saint-Étienne que les points vont nous être offerts. Chaque équipe qui nous affronte joue sa vie face à nous, et Guingamp l’a encore démontré en livrant un gros match. De notre côté, on n’a pas été au niveau, et il faudra vite corriger ça. »

Une défaite qui, malgré la frustration, pourrait devenir un électrochoc pour les Verts. La saison est encore longue, mais ce samedi soir, Saint-Étienne a été rappelé à l’ordre : rien n’est jamais acquis, pas même chez soi.

Propos rapportés par Peuple-Vert.fr.