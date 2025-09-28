Le PSG n’a pas trop eu à forcer, avec une équipe bis…

Battu sur la pelouse de l’OM pour le Classico, le PSG s’est facilement imposé contre Auxerre (2-0) hier soir grâce à deux buts d’Illia Zabarnyi et de Lucas Beraldo. Une victoire logique, alors que Luis Enrique alignait une équipe bis, et qui a fait la joie de l’Espagnol au micro de Ligue 1+.

En mode gestion, le PSG s’en est remis aux coups de pied arrêtés

«C’est toujours difficile de jouer un match après le Classique et avant un match de Ligue des champions contre Barcelone. Il n’y a pas de temps pour jouer en attaque comme d’habitude. On a travaillé beaucoup sur les coups de pied arrêtés, aujourd’hui on en a profité». Interrogé sur son titre de meilleur coach d u monde au Ballon d’Or, Luis Enrique a eu ces mots : « Qui dit que je suis meilleur entraîneur du monde ? Il y a beaucoup mieux que moi mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai ». Humble, l’Espagnol.