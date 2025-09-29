FC Barcelone...

L’équipe alignée mercredi par Luis Enrique se dessine…

Mercredi, le PSG sera à Barcelone pour la deuxième journée du tour de Ligue de la C1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sera loin de présenter son meilleur visage ! Ousmane Dembélé ne reviendra qu’après la trêve internationale, et Marquinhos est lui aussi forfait. Selon RMC, ce sera aussi le cas de Désiré Doué, insuffisamment remis de sa blessure au mollet.

Kvara ne s’est pas entraîné

Vitinha, qui souffre d’une lésion musculaire depuis samedi, devrait en revanche tenir sa place. Mais Khvitcha Kvaratskhelia est incertain. Le Géorgien n’a pas participé à l’entraînement ce lundi au Campus PSG. « Il pourrait néanmoins être dans le groupe, mais aucun risque ne sera pris par le staff parisien », croit savoir RMC.