ASSE : Maxime Bernauer prend très cher après son rouge face à Guingamp
LOSC : Bruno Genesio annonce une pluie de retours pour affronter l’AS Rome !

LOSC : Bruno Genesio annonce une pluie de retours pour affronter l’AS Rome !
William Tertrin
1 octobre 2025

Pour affronter l’AS Rome ce jeudi, le LOSC pourra compter sur de nombreux retours bienvenus !

Ce jeudi, une semaine après sa victoire face à Brann, le LOSC se déplace au Stadio Olimpico pour affronter l’AS Rome en Ligue Europa. Et bonne nouvelle pour Bruno Genesio, plusieurs joueurs sont de retour : Benjamin André, gêné au quadriceps depuis plus d’une semaine, Romain Perraud, touché à la cheville à Lens, Ugo Raghouber, souffrant des adducteurs, Berke Özer, souffrant de douleurs au psoas, et Thomas Meunier, opéré à l’aine en septembre.

À l’inverse, Marc-Aurèle Caillard (coude), Alexsandro (quadriceps) et Ousmane Touré (genou) sont forfaits pour ce match. En conférence de presse, Genesio a déclaré, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois : « Romain Perraud, Benjamin André, Berke Özer, Thomas Meunier, Ugo Raghouber sont de retour. Ils sont tous aptes à jouer. Après, on fera les choix, les meilleurs par rapport à ce que l’on pense pour le match. »

Ligue EuropaLOSC
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

