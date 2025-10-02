La large victoire de l’OM face à l’Ajax en Ligue des Champions n’a pas forcément fait l’unanimité.

Après le triomphe de l’Olympique de Marseille face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (4-0, notes), le débat fait rage. Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, Christophe Dugarry n’a pas caché son enthousiasme, ni son excitation.

« Enflammons-nous ! » a-t-il lancé d’entrée, avant d’expliquer : « Bien sûr que j’ai envie de m’enflammer pour l’OM. On leur prédisait le pire et finalement c’est ultra positif. Tous les signaux sont bons. De Zerbi est enfin inspiré, on voit des prises de risque, une identité de jeu très forte avec des recrues qui jouent très bien. Bien sûr que ça peut retomber mais quand les bons moments sont là, c’est magnifique. »

Jérôme Rothen ne veut pas s’enflammer

Séduit par la copie rendue contre une formation néerlandaise bien terne, l’ancien attaquant a insisté sur le plaisir retrouvé : « Il y avait du plaisir simple à voir jouer l’OM, bravo. Des choses sont en train de se mettre en place. La mayonnaise prend. Il se passe quelque chose à Marseille même si tout n’est pas parfait. Il faudra encore plus de maîtrise. J’ai été très déçu la saison dernière, mais là je trouve que cette équipe a du caractère, j’aime bien. »

Face à cet enthousiasme, Jérôme Rothen a choisi un ton beaucoup plus mesuré. « Je n’ai pas envie de m’enflammer après cette victoire. La première mi-temps est très bonne et faire 45 minutes à ce niveau va suffire pour gagner en Ligue 1. Mais il va falloir réussir à faire ce genre de matchs pendant 90 minutes en Ligue des champions. »