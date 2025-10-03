Le coach de l’OM a fait passer un petit message en conférence de presse…

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Metz, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. Entre la gestion de son effectif, l’état de forme de certains cadres et la difficulté qui attend son équipe à Saint-Symphorien, l’entraîneur marseillais a balayé l’actualité de l’OM. Et aussi lancé un petit tacle.

La victoire de l’OM contre le PSG trop sous estimée à son goût

« On est en train d’enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c’était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match, le Barça n’a pas dépassé le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Donc au final on peut dire qu’on a fait un très grand match. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit », a ainsi glissé l’Italien aux journalistes marseillais présents en conférence de presse, considérant que la presse parisienne avait sous estimé la performance de l’OM lors de sa victoire dans le Classico face à Paris (1-0) le 22 septembre dernier.