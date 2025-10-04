OM : la compo de De Zerbi pour affronter le FC Metz, avec une grosse surprise

Voici les compos officielles du match entre le FC Metz et l’OM pour la 7e journée de Ligue 1.

Ce samedi, pour la 7e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du FC Metz. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Stéphane Le Mignan et Roberto De Zerbi. Ce dernier a d’ailleurs aligné un onze avec une grosse surprise : la titularisation du jeune Robinio Vaz en pointe, avec Gouiri et donc Aubameyang sur le banc. Coup d’envoi à 17h au stade Saint-Symphorien.

Les compos officielles

FC Metz : Fischer – Kouao, Gbamin, Sané, Yegbe, Ballo-Touré – Hein (cap), Traoré, Deminguet, Sabaly – Diallo.

OM : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), O’Riley – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.