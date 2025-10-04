Avant le match entre le LOSC et le PSG, Bruno Genesio a été interrogé sur son ancien gardien Lucas Chevalier, qui devra s’attendre à un accueil chaleureux en avant-match, et un peu moins pendant.

Ce dimanche soir, la 7e journée de Ligue 1 se fermera avec un match de gala entre le LOSC et le PSG. Mais la réception du champion de France n’arrive pas dans un contexte totalement serein. En effet, Bruno Genesio a dressé le point médical en conférence de presse.

Un accueil chaleureux pour Chevalier, mais…

« Ce sont les mêmes joueurs absents et les mêmes joueurs disponibles que pour le match face à la Roma. Il y a évidemment les retours d’Ethan Mbappé et d’André Gomes qui sont éligibles pour le championnat, contrairement à la Ligue Europa. » Trois forfaits sont donc à déplorer côté nordiste : Marc-Aurèle Caillard (coude), Ousmane Touré (genou) et Alexsandro (quadriceps). Le technicien a d’ailleurs glissé un mot d’espoir pour ce dernier : « Alexsandro de retour après la trêve ? J’espère ! »

Parmi les sujets abordés avant ce duel, celui du retour de Lucas Chevalier, désormais gardien du PSG mais formé au LOSC, a suscité une réponse appuyée de la part de l’entraîneur lillois. « Je pense que l’accueil sera chaleureux, puisque c’est comme vous le dites, un enfant du club, un enfant de la ville, de la région. Il a tellement apporté au club que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. »

…une pluie de buts également

L’entraîneur souligne même la rareté d’un tel parcours : « C’est vrai que c’est de plus en plus rare et de plus en plus difficile même, et encore plus pour un gardien de but. C’est un poste quand même particulier. Il est assez rare d’avoir un gardien de but formé au club, issu de la région ou de la ville, qui s’impose comme il s’est imposé lui, ici au LOSC. »

Les retrouvailles ne gommeront pas l’objectif de la soirée : bousculer le PSG. Genesio, avec le sourire, n’a pas caché son intention : « On va le saluer à son arrivée, et surtout tout faire pour lui mettre des buts. Et puis, on le verra avec grand plaisir après, même si on l’a déjà recroisé depuis qu’il est parti à Paris. Et puis, il sait qu’il est ici chez lui. »

Ainsi, ce choc s’annonce autant comme une fête qu’un combat. L’accueil de Chevalier, l’enthousiasme des Dogues et la puissance parisienne : tout semble réuni pour offrir un grand moment de football à la clôture de cette journée de Ligue 1.