Natif de Lyon et ancien joueur de l’OL, Georges Mikautadze a révélé avoir arrêté une célébration polémique dans le Chaudron après avoir vu des supporters se diriger vers lui…

Dans une interview au média Carré, Georges Mikautadze est revenu sur une énorme frayeur survenue à Geoffroy-Guichard au printemps 2023. L’attaquant, né à Lyon, formé à l’OL et parti à Villarreal cet été, évoluait alors à Metz. Lors d’un choc en Ligue 2 face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard, les Lorrains étaient venus s’imposer 3-1, validant quasiment leur ticket pour l’élite. Mikautadze avait inscrit un doublé et avait prévu de chambrer les supporters stéphanois en mimant le 69, numéro du département du Rhône. Mais après avoir vu la réaction du kop vert sur sa seconde réalisation, il avait finalement renoncé…

« Je vois cinq ou six supporters qui descendent… »

« On connait la rivalité entre les deux clubs. Le derby, c’est le derby. Avant le match, je suis avec Oukidja (gardien de l’époque du FC Metz) et je lui dis que si je marque, je vais faire le 69. Il me dit : « Non, tu es fou, les supporters ce sont des malades, ils vont rentrer sur le terrain (rires) ! ». Je lui dis : « Non, non, ne t’inquiète pas ». Et puis je marque, et je le fais. Je pense que les supporters ont réalisé ça ensuite. Ils n’avaient pas compris. Quand je marque mon second but sur pénalty, je fais ma célébration habituelle et je vois cinq ou six supporters qui descendent (rires). Je ne suis pas allé trop loin, j’ai fait le tour. »

« Le pire dans l’histoire, c’est que j’avais de la famille et ces malades (sic) sont venus avec des drapeaux de la Géorgie. Ils célébraient et un supporter d’une tribune est arrivé et a arraché le drapeau. C’est parti un peu en cacahuète on va dire. Est-ce que c’est la célébration qui m’a fait le plus kiffer ? Je pense que c’est l’une des célébrations qui m’a fait le plus kiffer. Faire le 69 à Geoffroy-Guichard, c’est comme quand Nabil (Fekir) a enlevé son maillot devant le kop. » Et ce jour-là, il y avait eu envahissement du terrain. Depuis, les Lyonnais font un peu plus attention au moment de célébrer dans le Chaudron…