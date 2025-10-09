Victorieux de l’OL 2-1 dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium, le TFC ne descend pas de son nuage. Et continue de chambrer gentiment les Gones.

Le TFC n’avait plus gagné à Lyon depuis 1966. A l’époque, il ne s’appelait d’ailleurs pas comme ça… C’est peu dire, donc, que le succès de dimanche, avec deux buts d’Emersonn dans les derniers instants, était totalement inattendu. Et a été sacrément fêté par les supporters violets de même que par le community manager, qui n’arrête pas de troller les Gones. Sur Instagram, il a ainsi posté une vidéo assez drôle faisant le lien entre le succès dans le Rhône et le réchauffement climatique…

Le TFC explique comment poser une clim’ !

On y voit une personne dire : « Il fait chaud, non ? Bouge pas ! Je vais te donner quelques tips pour bien choisir ta clim’ !’. Ensuite, on voit l’action ayant amené l’égalisation toulousaine avec ce commentaire : « Conseil n°1 : créer le doute à la 88e ». Et dans la foulée, le but de la victoire avec cette phrase : « Conseil n°2 : terminer l’installation à la 95e ». Le compte officiel du TFC illustre sa vidéo moqueuse avec ce message : « Important pour nous de lutter contre le réchauffement climatique ».

Ca reste bon enfant mais il est fort probable que les Toulousains prennent très cher si jamais l’OL vient prendre sa revanche sur la pelouse du Stadium le 9 mai !