Selon les informations du Mundo Deportivo, l’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur la situation de Jonathan David. L’ancien buteur du LOSC, aujourd’hui à la Juventus, traverse une période compliquée depuis son arrivée en Serie A.

Un début de saison timide à Turin

Recruté l’été dernier par la Vieille Dame, Jonathan David peine à s’imposer sous les ordres de Massimiliano Allegri. Avec seulement 1 but en 7 matchs toutes compétitions confondues, le Canadien connaît un début de saison en demi-teinte, loin des attentes placées en lui après ses belles années à Lille.

L’OM n’a pas oublié sa piste estivale

L’été dernier déjà, l’OM avait tenté de s’offrir les services du buteur nord-américain, sans succès. Le deal n’avait pas pu se concrétiser, mais le club phocéen n’a jamais totalement refermé le dossier. Selon la presse espagnole, la direction marseillaise surveille de près son évolution en Italie et pourrait revenir à la charge dès le prochain mercato.

Un successeur naturel à Aubameyang ?

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang reste l’un des leaders offensifs de l’OM, mais le Gabonais ne pourra pas jouer éternellement à ce niveau. Le club réfléchit déjà à préparer l’avenir, et Jonathan David apparaît comme un héritier logique.

Capable d’évoluer à la fois en pointe et en soutien d’un attaquant, le Canadien offrirait une transition douce et ambitieuse pour prendre la relève d’Aubameyang dans les saisons à venir.

Un coût élevé, mais pas inaccessible

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030, Jonathan David est actuellement estimé à 45 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant conséquent, mais qui pourrait baisser si le joueur ne parvient pas à s’imposer durablement à Turin.

Pour l’OM, l’opération représenterait un investissement majeur, mais aussi un renfort offensif de poids pour un secteur encore perfectible cette saison.

Un dossier à suivre de près

Jonathan David reste une cible prioritaire dans l’esprit des dirigeants marseillais. Son profil jeune, rapide et buteur correspond parfaitement à ce que recherche le club pour renforcer sa ligne d’attaque.

Un éventuel retour en Ligue 1 n’est donc pas à exclure… et pourrait faire grand bruit sur la Canebière.