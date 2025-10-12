Buteur face à l’Azerbaïdjan vendredi, Adrien Rabiot n’est pas certain de jouer contre l’Islande lundi soir.

L’Équipe de France doit composer avec une inquiétante nouvelle à la veille de son match face à l’Islande pour les éliminatoires du Mondial 2026. Didier Deschamps a confirmé ce dimanche qu’Adrien Rabiot ne participerait pas à l’entraînement collectif prévu ce soir : « Il a pris un coup », a indiqué le sélectionneur, précisément au mollet.

Le milieu de l’AC Milan avait pourtant brillé vendredi soir contre l’Azerbaïdjan au Parc des Princes, inscrivant le but qui a permis aux Bleus de prendre le large à la 69e minute. Mais le joueur a été remplacé juste après par Eduardo Camavinga.

Cette absence à l’entraînement laisse planer le doute sur sa disponibilité pour lundi soir à Reykjavik. Didier Deschamps devra peut-être revoir sa composition pour affronter une équipe islandaise capable de profiter de ce contretemps. Les Bleus attendent désormais des nouvelles rassurantes sur l’état physique de leur milieu clé avant ce déplacement crucial.