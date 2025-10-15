Arrivé à la toute fin du mercato, Emerson Palmieri est déjà bien intégré à Marseille et à l’OM. Où il adore jouer au Vélodrome et sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Dans la longue interview accordée à Calcio Mercato, Emerson Palmieri est revenu sur son transfert à l’OM, qui a mis du temps à se boucler car les deux clubs ne parvenaient pas à trouver un accord. Lui avait donné son feu vert dès la mi-août mais il a dû patienter et s’entraîner seul. Au final, il ne regrette pas son choix car il apprécie autant travailler pour Roberto De Zerbi que jouer au Vélodrome, dans une ambiance qu’il n’a jamais connue.

« Les supporters ? Je n’avais jamais vu une chose pareille ! »

Au sujet des supporters, il dit : « Cela te donne une motivation énorme, les supporters nous ont poussés jusqu’à la fin, et j’imagine la pression que ça met sur les adversaires. Je n’avais jamais vu une chose pareille ». Les Marseillais pourront y voir une allusion à l’un de ses anciens clubs, l’OL, où l’ambiance est régulièrement moquée par les Phocéens…

Sur De Zerbi, il ne tarit pas non plus d’éloges : « C’est une personne spéciale. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Il met une passion incroyable dans tout ce qu’il fait. Et surtout, il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. Avec lui, on peut parler de tout. Avant mon arrivée, il m’avait dit que si ma femme ou mes enfants avaient besoin de quoi que ce soit, il serait là. »