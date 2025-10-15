FC Barcelone – VIDÉO : quand Nicki Nicole va chercher Lamine Yamal à l’entraînement…
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : le Vélodrome et De Zerbi ont fait chavirer une recrue

Roberto De Zerbi lors du Clasico.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Arrivé à la toute fin du mercato, Emerson Palmieri est déjà bien intégré à Marseille et à l’OM. Où il adore jouer au Vélodrome et sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Dans la longue interview accordée à Calcio Mercato, Emerson Palmieri est revenu sur son transfert à l’OM, qui a mis du temps à se boucler car les deux clubs ne parvenaient pas à trouver un accord. Lui avait donné son feu vert dès la mi-août mais il a dû patienter et s’entraîner seul. Au final, il ne regrette pas son choix car il apprécie autant travailler pour Roberto De Zerbi que jouer au Vélodrome, dans une ambiance qu’il n’a jamais connue.

« Les supporters ? Je n’avais jamais vu une chose pareille ! »

Au sujet des supporters, il dit : « Cela te donne une motivation énorme, les supporters nous ont poussés jusqu’à la fin, et j’imagine la pression que ça met sur les adversaires. Je n’avais jamais vu une chose pareille ». Les Marseillais pourront y voir une allusion à l’un de ses anciens clubs, l’OL, où l’ambiance est régulièrement moquée par les Phocéens…

Sur De Zerbi, il ne tarit pas non plus d’éloges : « C’est une personne spéciale. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Il met une passion incroyable dans tout ce qu’il fait. Et surtout, il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. Avec lui, on peut parler de tout. Avant mon arrivée, il m’avait dit que si ma femme ou mes enfants avaient besoin de quoi que ce soit, il serait là. »

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone – VIDÉO : quand Nicki Nicole va chercher Lamine Yamal à l’entraînement…

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi lors du Clasico.
Ligue 1...

OM : le Vélodrome et De Zerbi ont fait chavirer une recrue

Par Raphaël Nouet
Louis Leroux (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro doit-il fixer Leroux en latéral gauche ou recruter un joker ?

Par Bastien Aubert
Le Parc des Princes lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Ligue 1...

Le PSG aurait décidé de rester au Parc des Princes !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, en discussion avec un dirigeant.
Ligue 1...

Stade Rennais : les Pinault ont fixé deux objectifs à Beye pour sauver sa tête

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans : quelle défense Horneland doit-il aligner ?

Par Bastien Aubert
Le défenseur rennais Hans Hateboer lors de son unique match joué cette saison, à Nantes.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un joueur blacklisté par Beye pourrait rebondir à Lyon

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, en discussion avec le Lillois Benjamin André.
Ligue 1...

PSG : Luis Campos a mis la main sur une pépite à 150 M€

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal, sourire aux lèvres, lors d'un échauffement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : quand Lamine Yamal la joue comme Lionel Messi

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup de tonnerre concernant la vente du club !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye sur la pelouse du Havre après le nul du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye traîne une nouvelle casserole !

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri lors du match entre l'Algérie et l'Ouganda.
Ligue 1...

OM : les premières images de Gouiri sont rassurantes

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline fêtant un but lors de Toulouse-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le successeur d’Abline est déjà tout trouvé 

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, à Metz.
ASSE...

Les infos du jour : Gouiri inquiète l’OM, nouveau coup dur pour Dembélé (PSG), ultimatum pour Beye (Stade Rennais)

Par Raphaël Nouet
Igor Paixao célébrant son but lors de Metz-OM.
Ligue 1...

Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Ligue 1...

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Par Raphaël Nouet
Antoine Griezmann et Kylian Mbappé lors du match France-Italie.
Liga...

Mbappé a trouvé son Griezmann au Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal posant avec le trophée du Golden Boy 2024.
Liga...

Les 25 nominés pour le Golden Boy 2025 sont tombés

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri au moment de sa sortie sur civière, lors d'Algérie-Ouganda.
Ligue 1...

OM : c’est officiel pour Gouiri mais…

Par Raphaël Nouet
Mahmoud Jaber lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton applaudissant les supporters de l'OL après la défaite face au TFC.
Ligue 1...

OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !

Par Raphaël Nouet
Robin Risser lors du match du RC Lens à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : après sa boulette avec les Espoirs, Risser trouve un réconfort inattendu

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : l’incroyable raison derrière les ennuis judiciaires de Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors du match de l'équipe de France en Islande.
FC Barcelone...

Le Real Madrid et le FC Barcelone bataillent pour un international tricolore

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet