Si le cas Uros Radakovic a beaucoup fait parler en début de saison, une autre recrue estivale du FC Nantes n’aurait pas le niveau pour jouer en Ligue 1 : Hyun-seok Hong (26 ans).

Si l’opération dégraissage du FC Nantes est à saluer cet été, tout n’a pas été parfait au cours du mercato écoulé. Au niveau des arrivées, certaines recrues semblent déjà hors-jeu.

Hong a-t-il vraiment le niveau Ligue 1 ?

Réunis chaque chaque mardi soir, les journalistes du Podcast « Sans Contrôle » sont tour à tour tombés à bras raccourcis sur le Sud-Coréen en le qualifiant de « à la cave », « techniquement en dessous la moyenne », « incapable de jouer à une touche de balle », « généreux mais invisible ».

Les chiffres ne mentent pas : Hong a touché seulement 22 ballons lors du dernier match du FC Nantes à Brest (0-0). En 87 minutes, pour un milieu de terrain de Ligue 1, c’est du presque jamais vu.