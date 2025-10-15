Les Pinault surveillent la situation d’Habib Beye de près et lui ont fixé deux objectifs précis pour sauver sa tête sur le banc de touche du Stade Rennais.

La pression monte au Stade Rennais. Habib Beye, sur le banc depuis le début de l’année 2025, sait désormais exactement ce qu’il doit accomplir pour conserver sa place. La famille Pinault, très attentive à la situation sportive du club, a décidé de ne plus laisser de place au doute et a fixé deux objectifs clairs et précis pour l’entraîneur sénégalais.

Selon Mohamed Toubache-Ter, la direction du Stade Rennais a exigé deux priorités : se qualifier pour la prochaine Coupe d’Europe et instaurer une identité de jeu stable et reconnaissable. Des exigences élevées, mais jugées indispensables par les propriétaires pour maintenir le Stade Rennais dans la course aux ambitions européennes. Pour le moment, les résultats peinent à suivre.

« Le classement est très en-deçà des objectifs fixés », rappelle l’insider sur X, soulignant que Beye navigue sur un fil. Chaque match devient crucial, et les prochaines rencontres pourraient bien déterminer l’avenir immédiat de l’entraîneur même s’il devrait rester en poste au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre. Le Stade Rennais, qui rêve de retrouver l’Europe, attend désormais des réponses concrètes et rapides.