PSG Mercato : le salaire injouable de Lamine Yamal au FC Barcelone
FC Nantes : énorme coup dur, un titulaire absent jusqu’en novembre !

Luis Castro énervé après une action ratée d'un joueur du FC Nantes.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Blessé contre Toulouse (2-2), Johann Lepenant souffre d’une blessure plus grave que prévue. Son absence va s’étirer jusqu’en novembre !

Luis Castro n’avait pas besoin de ça ! Déjà que son FC Nantes affiche de grosses lacunes dans le jeu et que les résultats sont plutôt inquiétants, l’entraîneur des Canaris vient d’apprendre que l’un de ses meilleurs joueurs, Johann Lepenant, ne serait pas opérationnel avant novembre, au mieux ! Le milieu de terrain a été touché à un tibia lors du match à Toulouse (2-2) il y a trois semaines. L’hypothèse d’une fracture a rapidement été écartée. Mais le souci, c’est que lorsqu’il a repris l’entraînement, l’ancien Lyonnais se plaignait toujours de sa jambe touchée.

De retour au Havre le 8 novembre ?

Et pour cause : après de nouveaux examens, il s’avère, selon Ouest-France, que le tibia est bien fissuré ! Lepenant va donc devoir observer une période de repos. Le quotidien régional parle de quinze jours sans entraînement ni compétition. Il ne pourra donc jouer dimanche contre Lille, ni la semaine suivante sur la pelouse du Paris FC, ni lors des réceptions de Monaco et Metz. Si tout va bien, il pourrait être dans le groupe pour le déplacement au Havre le 8 novembre.

Son absence va considérablement peser sur le jeu nantais car il était l’un des rares milieux capables de faire le lien entre les parties défensives et offensives de l’équipe.

FC NantesLigue 1
Les plus lus

