Le latéral droit néerlandais Hans Hateboer, qui ne joue plus au Stade Rennais, pourrait rebondir à l’OL dans les prochaines semaines.

L’Equipe annonce ce mercredi soir que le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais négocient le transfert d’Hans Hateboer. Le latéral droit néerlandais n’a joué que 21 minutes depuis le début de la saison, lors du derby à Nantes (2-2) le 20 septembre. Pas convoqué pour les trois premières journées, il est resté scotché au banc lors des trois autres rencontres. Clairement, Habib Beye ne compte pas sur lui, privilégiant Przemyslaw Frankowski, arrivé cet été en provenance de l’OM.

L’OL a besoin d’étoffer son effectif

D’ici l’ouverture du marché hivernal, le 1er janvier 2026, les clubs français ont la possibilité de recruter un joker, à condition que celui-ci évolue en France. Selon L’Equipe, l’OL a ciblé Hateboer. Le détail des négociations n’a pas filtré, même si Foot Mercato pense qu’il s’agira d’un transfert. Les Gones ont besoin d’étoffer leur effectif, affaibli par les nombreuses ventes de l’été.