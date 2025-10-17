OL : Pierre Ménès détruit la nouvelle recrue de l’OL !

L’Olympique Lyonnais tient sa nouvelle recrue… mais pas sûr que tout le monde valide l’idée. Hans Hateboer, latéral droit néerlandais passé par l’Atalanta et tout récemment par le Stade Rennais, s’apprête à s’engager avec l’OL. Un renfort d’expérience, certes… mais déjà très critiqué.

Pierre Ménès détruit le choix lyonnais

Toujours prompt à donner son avis, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux :

« Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes, les dirigeants de l’OL ? »

Le ton est donné. Pour le journaliste, le défenseur néerlandais ne représente pas le renfort espéré pour un club lyonnais toujours en quête de stabilité défensive.

Un pari risqué pour un OL en reconstruction

Arrivé à Rennes l’hiver dernier, Hateboer n’a jamais réussi à s’imposer durablement en Bretagne. Son apport offensif a semblé en déclin, et ses prestations défensives ont souvent été pointées du doigt. Malgré tout, l’OL semble miser sur son expérience et son profil de coureur, capable d’occuper tout le couloir droit et pour remplacer les titulaires avec la CAN qui arrive.

Les supporters divisés

Sur les réseaux, les réactions ne se font pas attendre. Certains saluent l’arrivée d’un joueur d’expérience, d’autres dénoncent une incohérence de plus dans la politique de recrutement lyonnaise.

Entre espoir de relance pour Hateboer et incompréhension générale chez les supporters, l’affaire promet d’alimenter les débats encore longtemps.