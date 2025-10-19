Un commentaire de Pierre Ménès sur la dissolution du Collectif Nantes a exaspéré Mickaël Landreau, qui a publié un communiqué pour répondre au journaliste.

On le sait, ce n’est pas le grand amour entre Pierre Ménès et Mickaël Landreau. Le journaliste était très critique envers l’ancien gardien au temps de sa carrière de joueur. Ensuite, leur cohabitation s’est plutôt mal passée sur Canal+ et les choses ont empiré depuis que l’ex-Nantais a pris des responsabilités au sein de la commission d’arbitrage. Jusqu’à présent, Landreau n’avait jamais réagi publiquement aux déclaration de Ménès. Mais après un message de ce dernier suite à la dissolution du Collectif Nantais, en milieu de semaine, il a décidé de régler ses comptes via un communiqué cinglant.

« L’irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi »

« Ah Monsieur Pierre Ménès ! Je vois que je suis encore un sujet principal de votre vie. Je me suis toujours demandé : « Mais qu’ai-je donc que Monsieur Pierre Ménès n’a pas pour me détester à ce point ? ». Je me souviens d’une intervention un « zéro couille » et un « tordu ». Quelle belle joute verbale ! Monsieur Pierre Ménès, fidèle à lui-même : prompt à juger, caricaturer, dénigrer… voire diffamer. Vous vous moquez de tout. Vous ne faites qu’insulter. Vous crachez sur le Collectif Nantais sans raison, juste pour avoir une occasion de m’insulter. »

« Vous faites partie de ceux qui détruisent tout pour exister, sans jamais penser aux conséquences. Vous allez même jusqu’à évoquer mon attitude de soi-disant faux cul sur le plateau de Canal+. Quelle blague venant de vous, Monsieur Pierre Ménès ! Mais c’est vous qui aviez un comportement loin de faire l’unanimité. Stop à l’inversion des rôles. Le « tordu » et le « zéro couille », ce n’est certainement pas moi. Ne pas être d’accord ou ne pas apprécier quelqu’un ne donne pas le droit de l’insulter publiquement. L’irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi. »