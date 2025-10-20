Rien ne va plus au FC Nantes. Battus une nouvelle fois, cette fois 2-0 à domicile face au LOSC, les Canaris s’enfoncent un peu plus dans la crise. Et face à l’impuissance offensive de son équipe, Luis Castro semble désormais à court d’idées… au point d’expérimenter des solutions pour le moins surprenantes.

Radakovic en pointe : une tentative désespérée

Lors de cette rencontre, c’est en effet Uros Radakovic, la dernière recrue nantaise, qui s’est retrouvé… attaquant de pointe. Oui, vous avez bien lu : le défenseur central serbe, mesurant 1m94, a été repositionné en numéro 9 pour apporter du jeu aérien et des déviations dans la surface adverse.

Une décision étonnante, symbole d’un désarroi tactique total du côté du staff nantais. Si sa grande taille aurait pu créer quelques situations dangereuses, le constat est amer : aucune frappe cadrée, et une équipe toujours aussi inoffensive.

Un effectif en détresse offensive

Ce choix illustre surtout la pauvreté du banc nantais, incapable d’offrir des solutions crédibles sur le plan offensif.

Matthis Abline, censé être l’option principale en attaque, reste muet depuis plusieurs semaines, tandis que les autres éléments offensifs peinent à exister. Résultat : Luis Castro a dû se tourner vers une solution improvisée… et désespérée.

Les supporters, eux, oscillent entre ironie et colère. Voir un défenseur central terminer le match en pointe résume tristement la situation du FCN, en manque d’inspiration, de confiance et de profondeur d’effectif.