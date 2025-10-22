Courtisé par l’OM et le Napoli, l’ailier néerlandais Noa Lang a préféré s’engager avec le champion d’Italie, où il joue très peu, à son grand désarroi.

Hier soir, le Napoli s’est fait manger tout cru par le PSV Eindhoven (6-2). Une rencontre que Noa Lang aurait bien voulu débuter mais l’ailier gauche a dû se contenter des trente dernières minutes. Recruté pour 25 M€ cet été, alors qu’il était aussi suivi par l’OM, le Néerlandais ronge son frein sur le banc depuis le début de la saison. Il n’a jamais été titulaire, jamais décisif et doit se contenter en moyenne d’une vingtaine de minutes sur le terrain.

« Le mieux, c’est que je ne dise rien »

Une situation extrêmement frustrante qu’il a résumé ainsi devant les médias de son pays hier : « Tous les footballeurs veulent jouer. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Le mieux, c’est que je ne dise rien. J’ai signé un contrat avec le Napoli et je dois accepter la situation. Il n’y a pas d’autre choix. Avec Antonio Conte, on s’est parlé une fois… » On devine que les rapports entre Lang et son entraîneur sont loin d’être idylliques. Mais comme Conte a le soutien plein et entier de son président, le volcanique Aurelio De Laurentiis, la saison du Néerlandais risque d’être très frustrante !

L’OM, lui, a bien fait de faire le forcing pour recruter Igor Paixao. Non seulement l’ailier brésilien est plus performant sur le terrain (3 buts et 2 passes décisives en 7 matches) mais il a aussi une autre mentalité. On se souvient en effet que lors de sa présentation à Naples, Lang s’était montré très présomptueux…