A l’instar de l’OL, le LOSC a également démarré sa campagne d’Europa League par deux succès. Il vise la passe de trois face aux Grecs du PAOK Salonique, leaders de leur championnat.

Après un début de saison au cours duquel il a alterné le chaud et le froid, le LOSC semble s’être stabilisé. Il a battu la Roma (1-0) à l’Olimpico, a tenu en échec le PSG (1-1) à domicile et vient de décrocher un succès tout en maîtrise sur la pelouse du FC Nantes (2-0). Tous les voyants sont au vert avant l’affiche de ce soir contre le PAOK Salonique. Un adversaire qu’il ne faudra pas prendre à la légère car il est leader de son championnat. Comme à son habitude, Bruno Genesio a procédé à des changements dans son onze par rapport à dimanche, histoire de reposer certains cadres. Voici son onze.

LOSC : Özer – Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk – André, Raghouber – Correia, Sahraoui, Fernandez-Pardo – Igamane.