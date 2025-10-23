Présent devant les médias ce jeudi, à la veille de ses retrouvailles avec le FC Nantes, où il a joué six ans, l’ailier du Paris FC Moses Simon a dit tout le bien qu’il pensait de la Maison Jaune.

S’il y a bien un joueur qu’on ne s’attend pas à voir célébrer une éventuelle réalisation face à ses anciennes couleurs, c’est Moses Simon. Le timide Nigérian est trop respectueux et trop attaché au FC Nantes pour fêter un but. Il aura l’occasion de le prouver demain soir, lors de la visite des Canaris à Jean-Bouin. Lui qui a passé six saisons en Loire-Atlantique, jouant 201 matches (37 buts et 42 passes décisives) et remportant la Coupe de France 2022, était présent devant les médias ce jeudi. L’occasion de rappeler son amour du FCN.

« J’aurais pu rester vingt ans à Nantes »

« J’étais un peu triste de partir, j’aurais pu rester vingt ans à Nantes. J’avais un lien fort avec les supporters. Le maillot de Nantes, je l’ai gardé dans mon cœur, je l’ai toujours à la maison. » Mais le Nigérian a fait partie des joueurs sacrifiés pour renflouer les caisses. Il a été vendu pour 7 M€ au PFC, une somme dérisoire compte-tenu de son talent. Mais à Paris, il a trouvé un projet à la hauteur de ses ambitions, ce qui n’était pas vraiment le cas au FCN : « Il y a aussi de l’ambition à Nantes mais ici, on sent plus une envie de faire quelque chose ».

Une pierre dans le jardin de Waldemar Kita, dont la politique ne donne pas l’impression d’être en mesure de ramener le FC Nantes vers les sommets. Si même le gentil Moses Simon le dit…