FC Nantes : le groupe pour le Paris FC avec des surprises

L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC demain.

Lancé sur une série de cinq matches sans victoire, le FC Nantes s’attend à une rencontre très compliquée sur la pelouse du Paris FC de Moses Simon demain soir. Les Canaris seront une nouvelle fois privés de Francis Coquelin et Johann Lepenant pour le déplacement parisien. Luis Castro a fait appel à quelques surprises pour cette partie, comme Fabien Centonze, pas apparu une seule fois dans le groupe cette saison, ou encore Sacha Ziani, qui avait fait sa première apparition pour le déplacement à Brest.

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.

Défenseurs : Amian, Awaziem, Centonze, Cozza, Radakovic, Tati.

Milieux : Benhattab, Deuff, Hong, Kwon, Leroux, Mwanga, Tabibou, Ziani.

Attaquants : Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.