Alors que le FC Nantes compte la 2e pire attaque de Ligue 1, ses jeunes ont cartonné une équipe azérie (5-0) en Youth League. Une solution interne et low cost, idéale pour Luis Castro ?

Depuis le début de la saison de Ligue 1, seul le SCO d’Angers a moins marqué que le FC Nantes (4 buts contre 5). Les Canaris sont la 2e pire attaque de l’élite, à égalité avec le FC Metz, déjà quasiment largué dans la course au maintien. C’est dire si les hommes de Luis Castro peinent à faire la différence en attaque. Mostafa Mohamed a bien commencé la saison, avec un but contre Auxerre, avant de retomber dans ses travers. Herba Guirassy est toujours aussi maladroit et il s’est blessé. Yassine Benhattab découvre la L1 et Matthis Abline digère encore son vrai-faux transfert de l’intersaison.

Cinq buteurs différents en Youth League

Le jeu offensif nantais est une catastrophe et c’est presqu’un crime pour un club ayant bâti sa réputation sur la qualité de son jeu. Mais la solution, pour Luis Castro, se trouve peut-être déjà à la Jonelière. Ce soir, en Youth League, les espoirs nantais ont cartonné le Sabah FC (5-0). Certes, il s’agit d’une équipe azérie mais il fallait quand même mettre les buts. Fall Babacar (5e), Junior Koné (18e), Brayan Nzita (23e), Tom Raiani (44e) et Christian Djonda (80e) ont été les buteurs de cette rencontre.

Faire jouer les jeunes pousses d’un centre de formation à nouveau prolifique, c’est là aussi l’une des forces ancestrales du FC Nantes. Et comme, vu l’état des finances, la solution ne viendra pas d’une recrue extérieure, cette carte mériterait d’être abattue par Luis Castro…